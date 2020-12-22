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В Москве во время записи интервью прохожие прокричали "Слава Украине!"

Москва, Вторник 22 декабря 2020 23:12
В Москве во время записи интервью прохожие прокричали "Слава Украине!"
В Москве прохожие прокричали "Слава Украине!" (скриншот с видео)
Автор: Styler

В Москве подростки прокричали "Слава Украине!" во время записи интервью с шеф-редактором российского издания The Insider Романом Доброхотовым, с которым вел беседу корреспондент Униан Роман Цимбалюк.

Во время интервью Доброхотов рассказывал об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Видео этого момента Цимбалюк опубликовал на своей странице в Facebook.

Цимбалюк начал говорить в ответ "Героям…", а Доброхотов сказал: "… слава!". Российский журналист также отметил, что, видимо, это "прогрессивный район". Украинский журналист признался, что даже растерялся.

Самый веселый момент из интервью с Романом Доброхотовым, шеф-редактором The Insider. Да, началось! В Москве уже...

Posted by Roman Tsymbaliuk on Tuesday, December 22, 2020

В Москве прохожие прокричали "Слава Украине!" (видео: facebook.com/RomanTsymbaliuk)

Пользователи сети также прокомментировали это:

  • Этот момент интервью пересмотрел несколько раз! Прямо не верил в это! Думал постановка! Слишком хорошо, чтобы быть правдой! Но действительно так!!!!
  • Тонкий момент: эти подростки узнали вас, Роман. Значит, смотрят, интересуются, а это уже хорошо;
  • "Слава Украине!" уже звучит в Москве - это сила;
  • Ахаха, на патриарших надпись: "Слава Украине!" стерли, а все равно видно;
  • Красота;
  • Есть нормальные среди русских, оказывается.

Напомним, российский политик эпично опозорился из-за Украины в прямом эфире. Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой назвал Украину частью России и сравнил состояние страны с "гангреной", которую нужно оперировать.

Ранее белорус жестко унизил главного пропагандиста Путина Владимира Соловьева в прямом эфире.

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