В Москве во время записи интервью прохожие прокричали "Слава Украине!"

В Москве подростки прокричали "Слава Украине!" во время записи интервью с шеф-редактором российского издания The Insider Романом Доброхотовым, с которым вел беседу корреспондент Униан Роман Цимбалюк.
Во время интервью Доброхотов рассказывал об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Видео этого момента Цимбалюк опубликовал на своей странице в Facebook.
Цимбалюк начал говорить в ответ "Героям…", а Доброхотов сказал: "… слава!". Российский журналист также отметил, что, видимо, это "прогрессивный район". Украинский журналист признался, что даже растерялся.
Самый веселый момент из интервью с Романом Доброхотовым, шеф-редактором The Insider. Да, началось! В Москве уже...Posted by Roman Tsymbaliuk on Tuesday, December 22, 2020
В Москве прохожие прокричали "Слава Украине!" (видео: facebook.com/RomanTsymbaliuk)
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