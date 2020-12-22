У Москві під час запису інтерв'ю перехожі прокричали "Слава Україні!"

У Москві підлітки прокричали "Слава Україні!" під час запису інтерв'ю з шеф-редактором російського видання The Insider Романом Доброхотовим, з яким вів розмову кореспондент Уніан Роман Цимбалюк.
Під час інтерв'ю Доброхотов розповідав про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Відео цього моменту Цимбалюк опублікував на своїй сторінці в Facebook.
Цимбалюк почав говорити у відповідь "Героям...", а Доброхотов сказав: "... слава!". Російський журналіст також зазначив, що, мабуть, це "прогресивний район". Український журналіст зізнався, що навіть розгубився.
найвеселіший момент з інтерв'ю з Романом Доброхотовим, шеф-редактором The Insider. Так, почалося! У Москві вже...Posted by Roman Tsymbaliuk on Tuesday, December 22, 2020
У Москві перехожі прокричали "Слава Україні!" (відео: facebook.com/RomanTsymbaliuk)
Користувачі мережі також прокоментували це:
Нагадаємо, російський політик епічно зганьбився через Україну в прямому ефірі. Віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстой назвав Україну частиною Росії і порівняв стан країни з "гангреною", яку потрібно оперувати.
Раніше білорус жорстко принизив головного пропагандиста Путіна Володимира Соловйова в прямому ефірі.
Читайте РБК-Україна в Google News