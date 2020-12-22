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У Москві під час запису інтерв'ю перехожі прокричали "Слава Україні!"

Москва, Вівторок 22 грудня 2020 23:12
У Москві під час запису інтерв'ю перехожі прокричали "Слава Україні!"
У Москві перехожі прокричали "Слава Україні!" (скріншот з відео)
Автор: Styler

У Москві підлітки прокричали "Слава Україні!" під час запису інтерв'ю з шеф-редактором російського видання The Insider Романом Доброхотовим, з яким вів розмову кореспондент Уніан Роман Цимбалюк.

Під час інтерв'ю Доброхотов розповідав про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Відео цього моменту Цимбалюк опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Цимбалюк почав говорити у відповідь "Героям...", а Доброхотов сказав: "... слава!". Російський журналіст також зазначив, що, мабуть, це "прогресивний район". Український журналіст зізнався, що навіть розгубився.

найвеселіший момент з інтерв'ю з Романом Доброхотовим, шеф-редактором The Insider. Так, почалося! У Москві вже...

Posted by Roman Tsymbaliuk on Tuesday, December 22, 2020

У Москві перехожі прокричали "Слава Україні!" (відео: facebook.com/RomanTsymbaliuk)

Користувачі мережі також прокоментували це:

  • Цей момент інтерв'ю переглянув кілька разів! Прямо не вірив у це! Думав постановка! Занадто добре, щоб бути правдою! Але дійсно так!!!!
  • Тонкий момент: ці підлітки впізнали вас, Роман. Значить, дивляться, цікавляться, а це вже добре;
  • "Слава Україні!" вже звучить в Москві - це сила;
  • Ахаха, на патріарших напис: "Слава Україні!" стерли, а все одно видно;
  • Краса;
  • Є нормальні серед росіян, виявляється.

Нагадаємо, російський політик епічно зганьбився через Україну в прямому ефірі. Віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстой назвав Україну частиною Росії і порівняв стан країни з "гангреною", яку потрібно оперувати.

Раніше білорус жорстко принизив головного пропагандиста Путіна Володимира Соловйова в прямому ефірі.

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