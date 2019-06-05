ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Барі Алібасов помер? Розкрилася правда про стан продюсера

STYLERЖиття    05.06.2019 - 22:43
Барі Алібасов помер? Розкрилася правда про стан продюсера
Барі Алібасов (facebook.com/alibasovbari)

Барі Алібасов отруївся засобом для очищення труб

Російські ЗМІ повідомили про смерть легендарного продюсера Барі Алібасова. За інформацією Алібасов помер у лікарні внаслідок отруєння.

Легендарний Барі Алібасов був доставлений в середу, 5 червня, в Скліф. Він помилково випив засіб для очищення труб. Лікарі оцінюють його стан як стабільно важкий і відзначають, що у музиканта багато проблем зі здоров'ям.

Фахівці стверджує, що, швидше за все, на стравоході утворюється рубець. У зв'язку з цим він може звузитися.

"Якщо він буде дуже вузьким, його доведеться або хірургічно розширювати, або якимось іншим способом, там є методики", – розповів доктор Шилов.

Це необхідно для того, щоб Алібасов зміг самостійно харчуватися. Зараз його годують через трубки.

На цьому можливі проблеми не закінчуються. Лікар сповістив про ймовірність захворювання нирок.

"Якщо там кислота була, то вона могла потрапити у кров і можуть бути ускладнення з боку нирок", – пояснив лікар.

Прес-секретар Барі Алібасова Вадим Горжанкин спростував інформацію про смерть продюсера і назвав повідомлення ЗМІ "маячнею". Він не знає, хто почав повідомляти такі чутки і пообіцяв 6 червня розповісти детально про стан Алібасова.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Барі Алібасова екстрено доставили в лікарню у важкому стані.

На очах у сім'ї: багатодітний батько розбився на каруселі під Одесою (відео) Помер екс-президент УЄФА Леннарт Юханссон
Новини України преступленияпродюсер
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся