В Москве нашли мертвую и истощенную украинскую писательницу: в квартире совсем не было еды

Аделина снимала квартиру не в центре Москвы с января 2021 года, но потом у нее резко начались проблемы с деньгами. Хозяин съемной квартиры общался с девушкой 4 февраля, а потом она перестала выходить на связь. Когда ей звонили - телефон не отвечал. Тогда владелец жилья с женой решили наведаться к Аделине.

Когда приехали на квартиру, дверь была заперта изнутри, на звонок никто не отвечал, им пришлось с помощью слесаря выломать дверь и зайти внутрь. Возле кровати они увидели бездыханное и истощенное тело девушки. Отмечается, что в квартире практически не было еды.

По одной из версий, девушка изводила свой организм сухим голоданием. Об этом она на протяжении последнего года писала в личном дневнике. Молодая писательница почти не выходила на улицу и вела образ жизни отшельницы.

"Мы познакомились с Аделиной несколько лет назад, когда она еще в первый раз сняла у нас квартиру. Она была необыкновенная девушка, очень образованная, воспитанная, скромная. Как будто из девятнадцатого века. Это и все соседи отмечали. Мы не раз с ней дискутировали на тему истории XVIII-XIX веков. И, надо отдать должное, ее познания впечатляли. Мы с женой не приставали к ней с расспросами, поэтому про личную жизнь особо не знаем. Только то, что она рассказывала сама", - вспоминает об Аделине хозяин квартиры.

Аделина Шелдон увлекалась конным спортом (фото: mk.ru)

Что известно об Аделине Шелдон

Аделина Шелдон родилась в Одессе. Начала писать в 12 лет, а с 15 являлась студенткой Эдинбургского университета по специальности "Бизнес и экономика". Она написала книгу "Венценосные" из саги, посвященной французской королевской семье XVII-XVIII веков. Девушка увлекалась конным спортом, выездкой и конкуром. Занималась танцами, классической хореографией и бальными, игрой на фортепиано.

Аделина Шелдон родилась в Одессе (фото: kliker.com.ua)