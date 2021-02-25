У Москві знайшли мертву і виснажену українську письменницю: в квартирі зовсім не було їжі

Аделіна наймала квартиру не в центрі Москви з січня 2021 року, але потім у неї різко почалися проблеми з грошима. Господар квартири спілкувався з дівчиною 4 лютого, а потім вона перестала виходити на зв'язок. Коли їй дзвонили - телефон не відповідав. Тоді власник житла з дружиною вирішили навідатися до Аделіни.

Коли приїхали на квартиру, двері були замкнені зсередини, на дзвінок ніхто не відповідав, їм довелося з допомогою слюсаря виламати двері й зайти всередину. Біля ліжка вони побачили бездиханне і виснажене тіло дівчини. Відзначається, що у квартирі практично не було їжі.

За однією з версій, дівчина мордувала свій організм сухим голодуванням. Про це вона протягом останнього року писала в особистому щоденнику. Молода письменниця майже не виходила на вулицю і вела спосіб життя самітниці.

"Ми познайомилися з Аделіною кілька років тому, коли вона ще в перший раз зняла у нас квартиру. Вона була незвичайна дівчина, дуже освічена, вихована, скромна. Наче з дев'ятнадцятого століття. Це і всі сусіди відзначали. Ми не раз з нею дискутували на тему історії XVIII-XIX століть. І, треба віддати належне, її пізнання вражали. Ми з дружиною не приставали до неї з розпитуваннями, тому про особисте життя особливо не знаємо. Тільки те, що вона розповідала сама", - згадує про Аделіну господар квартири.

Аделіна Шелдон захоплювалася кінним спортом (фото: mk.ru)

Що відомо про Аделіну Шелдон

Аделіна Шелдон народилася в Одесі. Почала писати в 12 років, а з 15 була студенткою Единбурзького університету за спеціальністю "Бізнес і економіка". Вона написала книгу "Вінценосні" із саги, присвяченій французькій королівській сім'ї XVII-XVIII століть. Дівчина захоплювалася кінним спортом, конкуром. Займалася танцями, класичною хореографією та бальними, грою на фортепіано.

Аделіна Шелдон народилася в Одесі (фото: kliker.com.ua)