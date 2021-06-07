Москва не спешит тушить пожары в Сибири: Кремль пытается замолчать масштабную экокатастрофу

При этом очень сложная ситуация наблюдается в Якутии, поскольку огонь приблизился к населенным пунктам. Дым разносится на десятки километров вокруг.

В Якутии населенные пункты отрезаны от света и связи. Огнем охвачено более 3 тысяч гектаров леса. Причина такого количества пожаров - человеческий фактор.

При этом спасателей не хватает и местным жителям самим приходится помогать справится с огненной стихией.

Интересно, что по данным российских СМИ, в Якутии к тушению лесных пожаров привлекают уже детей - учащихся школ, начиная с 7-го класса, из учебных заведений населенных пунктов, до которых подходит пожар.

Часть военной техники, которая обычно привлекается к тушению пожаров, сейчас находится на границе с Украиной для запугивания, давления и расширения агрессии против Украинского государства.

Пожары в Сибири (видео: YouTube)