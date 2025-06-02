Як позбутися мух у квартирі: 6 способів, які справді працюють

Апельсин і гвоздика

Комбінація апельсинової шкірки і гвоздики - перевірений спосіб проти мух. Просто розкладіть апельсинову цедру з кількома гвоздичками біля вікон, дверей і в місцях, де часто з’являються мухи.

Натуральні ефірні олії відлякують комах і водночас наповнюють дім приємним ароматом. Це безпечний, бюджетний і екологічний метод, який працює краще, ніж багато магазинних засобів.

Лимон і гвоздика

Розріжте лимон навпіл і встроміть у м'якуш по 5-7 бутонів сушеної гвоздики. Покладіть ці "антимушині бомби" на кухонне підвіконня, біля входу або обіднього столу.

Мухи не витримують аромату поєднання лимонної кислоти й прянощів, тому просто обминають оселю. А ваш дім при цьому набуває аромату свіжості й затишку.

Ефірні олії

Олії лемонграсу, м’яти чи евкаліпта відомі своїми властивостями відганяти комах. Змочіть ними ватяні диски або серветки й покладіть у місцях, де накопичуються мухи.

Також можна додавати кілька крапель у воду для миття підлоги. Натуральні запахи створюють невидиму, але дуже ефективну відлякувальну стіну.

Мухи - неприємні гості, яких, на щастя, є багато способів відлякати (фото: Pexels.com)

Домашня оцтова пастка

Для найпростіших пасток візьміть невелику банку, налийте в неї яблучний оцет і накрийте харчовою плівкою з отворами.

Запах оцту приваблює мух, вони залітають усередину, але вибратися вже не можуть. Цей спосіб не шкодить здоров’ю, а результат видно вже за кілька годин. Ідеально підходить для кухонь і дач.

Рослини-репеленти

Лаванда, м’ята, базилік і котовник - не тільки прикрашають інтер’єр, а й відлякують комах. Висадіть їх у горщики на підвіконні, біля вхідних дверей або на балконі.

Їхній аромат - натуральний фумігатор, що працює без електрики й шкідливих випарів. Особливо зручно мати такі рослини на кухні - красиво, корисно й ефективно.

Чистота - головна профілактика

Мухи обожнюють залишки їжі, крихти, сміття та брудний посуд. Регулярне прибирання, винесення сміття й миття посуду - перший крок до спокійного літа без комах.

Слідкуйте за чистотою у місцях приготування їжі й не залишайте відкритих продуктів. Так ви позбавите мух головної причини для візиту у ваш дім.