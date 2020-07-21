Мошенница провернула аферу с турпутевками на 700 тыс: попались киевляне

В Киеве мошенница придумала схему обмана для доверчивых горожан. Женщина продавала туристические путевки и бытовую технику: брала деньги, а товар или услуги не предоставляла.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, подозреваемая, не будучи оператором по предоставлению туристических услуг, не имея целью намерения и возможности выполнять обязательства по договорам о туристическом обслуживании, распространяла информацию среди своих знакомых и родственников о выгодных условиях приобретения путевок на отдых в Турции и Египте по выдуманной льготной программой.

Кроме того, подозреваемая вводила знакомых в заблуждение относительно возможности приобретения бытовой техники со скидками через известную торговую сеть, хотя на самом деле ни возможностей, ни отношение к указанной компании не было.

По результатам расследования установлено 43 факта мошеннического завладения злоумышленницей денежными средствами 18 граждан в период с октября 2016 по ноябрь 2018 года. Указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. Ч. 1, 2 ст.190 УК Украины, и обвинительный акт направлено в суд для рассмотрения по существу.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственными Подольского управления полиции ГУ ЧП в Киеве.

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