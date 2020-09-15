Как мошенники заманивают в финансовые пирамиды и обманывают украинцев

Пирамида B2B Jewelry наделала в Украине много шума, так как после ее краха оказалось очень много обманутых украинцев. Как сообщили в СБУ, на данный момент насчитывается уже почти 600 тысяч обманутых вкладчиков.

Двух организаторов пирамиды B2B Jewerly уже отправили под арест. А приблизительные потери обманутых вкладчиков оцениваются уже в 250 миллионов долларов. В Украине работали сотни ювелирных салонов, которые продавали украшения и меняли деньги на "сертификаты" с огромными процентами. На данный момент открытыми остаются еще 70 магазинов и как объясняют в правоохранительных органах – для того, чтобы вкладчики могли вернуть хоть какие-то деньги. Об этом пишет издание "Сегодня".

Пенсионерка из Киева Татьяна согласилась взять серьги за 10 тысяч гривен. Их реальная цена – коло двух с половиной, но женщине нужно вернуть своих 18 тысяч, которая она вложила в сертификаты.

Как объясняют продавцы в магазинах, сертификат – это не договор и требовать возмещения по нему невозможно.

"Когда вы совершали эту покупку, продавцы говорили, что это эквивалент нашим изделиям. Соответственно если вы хотите отдать нам сертификат, вы можете забрать изделие в нашем магазине", - объяснила одна из продавцов.

Еще одна пострадавшая, Ирина, вынуждена была обменять сертификаты на серьги и перстень для дочки. Она утверждает, что убытков нет и за продукцию деньги смогла вернуть.

Как объясняет инвестиционный банкир Сергей Фурса, это типичный признак финансовой пирамиды. Тот, кто попал в нее раньше – получает прибыль, за счет следующих. Те, кто пришел позже – практически ничего.

"Они появляются, потому что есть человеческая жадность и тупость. Население верит в чудо, видит "шару" и бежит за этой "шарой", - говорит Фурса.

Клиентам B2B Jewerly не выдавали никаких документов, чеков или квитанций. Просто красивые сертификаты.

"Достаточно много случаев, когда человек по сути заходил, чтобы купить ювелирные изделия, которые там стоят намного дороже, чем в специализированных ювелирных магазинах, а человеку предлагали покупать не ювелирное изделие, а сертификат. Мотивируя тем, что вы получите через год 400%. Конечно, многие люди ведутся на это все, и начинается все с тысячи-двух... И когда люди получают какие-то средства, они привлекают соседей, знакомых, родственников. Вкладывают больше, в результате на руках исключительно сертификаты", - объяснил эксперт Евгений Грушовец.

Он попробовал сотрудничество с этой пирамидой и заработать ему не удалось. В его личном кабинете насчитывали виртуальные проценты, которые вывести не было возможности. Юристы объяснили, что единственный путь получить деньги – в рамках уголовного производства. Административный иск подавать бесполезно, так как удовлетворить его невозможно. Судам некого обязать выплатить 100 тысяч гривен, так как их по факту никто не получил.

"В дополнение к ценным бумагам психологически людей склоняли к большей надежности этой схемы. Что есть какое-то золото... А люди привыкли, что золото – это что-то надежное. Люди более психологически спокойны, когда есть салон, когда есть магазин, когда можно что-то пощупать руками", - добавил Фурса.

В B2B Jewerly брошка с сапфирами стоит 12 тысяч, внизу еще одна сумма – 187 тысяч. Как объясняют в рекламе пирамиды – это дополнительный доход, который клиент получит, если купит украшение.

Специалисты говорят, что это мошенничество чистой воды, так как две трети цены ювелирного изделия – себестоимость золота или серебра. Остальное тоже не является чистой прибылью. На рентабельность идет 5-10%, так как остальное уходит на оплату труда, налоги, амортизацию оборудования.

За последние два года это было 20 (сомнительных проектов), которые мы четко зафиксировали. "Аркада", "Элита-центр" – это все мы тоже учитывали бы как финансовые пирамиды, так как деньги использовались не по назначению. Просто пройдясь по Крещатику я насчитал около 2-3 компаний, которые продают очень экзотические финансовые инструменты", – рассказывает глава Национальной комиссии по ценным бумагам Тимур Хромаев.

Юристы добавляют, что единственный способ получить свои средства у B2B Jewerly – это подавать массовые заявления и гражданские иски.

Напомним, ранее мы писали о том, что магазины "пирамиды" B2B Jewelry продолжают работать в Украине.

А также рассказывали о том, что раскрыты черные тайны финансовой пирамиды B2B Jewerly.