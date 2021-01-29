Мошенники взламывают страницы в соцсетях и воруют личные данные: что нужно знать

В Украине многие люди пользуются социальными сетями и становятся приманкой для мошенников. Интернет-воры взламывают страницы и крадут номера телефонов, фотографии и даже документы. Это чревато серьезными проблемами, о которых владелец данных узнает значительно позже.

Как не стать жертвой интернет-мошенника и не попасть на крючок к ворам, рассказали специалисты в программе "Сніданок 1+1".

Врач-эндокринолог и диетолог Наталья Самойленко рассказала, что узнала о краже рабочего аккаунта мошенниками чрез смс-сообщение. Ей предложили вернуть доступ к странице, но за 13 тысяч гривен. Самойленко немедленно обратилась в киберполицию и через несколько часов смогла восстановить доступ к странице.

Стоит отметить, что мошенники часто требуют деньги не у владельца страницы, а у его друзей. Они пишут от имени автора страницы и рассказывают жалостливую историю о беде, и просят помочь деньгами. Как отмечает эксперт по кибербезопасности Руслан Болгов, сейчас сеть кишит такими сообщениями. Он добавил, что намного легче обезопасить себя от кражи, чем потом разбираться с интернет-мошенниками.

"Во-первых, словосочетание двухэтапная аутентификация — это просто двойная защита. Пользователь устанавливает двухэтапную аутентификацию. Когда вы входите на свою страницу с определенного устройства, то вам просто нужно будет дополнительно ввести определенный пароль. Или это будет подтверждение через смс-сообщение на ваш личный телефон, или на ваш почтовый ящик", - объяснил специалист.

Пароль для страниц должен быть сложный, с использованием цифр, букв верхнего и нижнего реестра. Для разных аккаунтов он должен быть разный и в нем не должно быть личной информации.

"Также вы можете найти доверенных лиц в социальной сети и установить безопасное ссылки на них. Если вашу страницу взломают, эти люди смогут подтвердить службе безопасности данной сети, действительно это вы. А страницей обладают другие люди", - отметил Болгов.

Еще один способ себя обезопасить – это привязать свой номер телефона к паспорту, так как мошенники часто покупают нужный им номер, чтобы завладеть данными. Также не стоит загружать и регистрироваться в сомнительных программах, и не вводить на таких сайтах своих данные в графе про согласие на использование и обработку персональных данных.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Николаеве мошенница обокрала пенсионерку на крупную сумму.

А также рассказывали о том, что в Запорожье раскрыли схему фейкового туризма в социальных сетях.