Шахраї зламують сторінки в соцмережах і крадуть особисті дані: що потрібно знати

В Україні багато людей користуються соціальними мережами й стають приманкою для шахраїв. Інтернет-злодії зламують сторінки та крадуть номери телефонів, фотографії й навіть документи. Це загрожує серйозними проблемами, про які власник даних дізнається значно пізніше.

Як не стати жертвою інтернет-шахрая і не потрапити на гачок до злодіїв, розповіли фахівці у програмі "Сніданок 1+1".

Лікар-ендокринолог і дієтолог Наталія Самойленко розповіла, що дізналася про крадіжку робочого облікового запису шахраями через смс-повідомлення. Їй запропонували повернути доступ до сторінки, але за 13 тисяч гривень. Самойленко негайно звернулася в кіберполіцію і через кілька годин змогла відновити доступ до сторінки.

Варто зазначити, що шахраї часто вимагають гроші не у власника сторінки, а у його друзів. Вони пишуть від імені автора сторінки та розповідають жалісливу історію про біду, і просять допомогти грошима. Як зазначає експерт з кібербезпеки Руслан Болгов, зараз мережа кишить такими повідомленнями. Він додав, що набагато легше забезпечити себе від крадіжки, ніж потім розбиратися з інтернет-шахраями.

"По-перше, словосполучення двоетапна аутентифікація — це просто подвійний захист. Користувач встановлює двоетапну перевірку. Коли ви заходите на свою сторінку певного пристрою, то вам просто треба буде додатково ввести певний пароль. Чи це буде підтвердження через смс-повідомлення на ваш особистий телефон, або на ваш поштовий ящик", - пояснив фахівець.

Пароль для сторінок має бути складний, з використанням цифр, букв верхнього і нижнього реєстру. Для різних акаунтів він повинен бути різний і в ньому не повинно бути особистої інформації.

"Також ви можете знайти довірених осіб у соціальній мережі та встановити безпечне посилання на них. Якщо вашу сторінку зламають, ці люди зможуть підтвердити службі безпеки даної мережі, що дійсно це ви. А сторінкою володіють інші люди", - зазначив Болгов.

Ще один спосіб убезпечити себе – це прив'язати свій номер телефону до паспорту, оскільки шахраї часто купують потрібний їм номер, щоб заволодіти даними. Також не варто завантажувати та реєструватися в сумнівних програмах, і не вводити на таких сайтах своїх дані в графі про згоду на використання та обробку персональних даних.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Миколаєві шахрайка обікрала пенсіонерку на велику суму.

А також розповідали про те, що у Запоріжжі розкрили схему фейкового туризму в соціальних мережах.