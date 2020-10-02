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В Сумах мошенники создали call-центр для кражи денег со счетов иностранцев

Сумы, Пятница 02 октября 2020 15:11
В Сумах мошенники создали call-центр для кражи денег со счетов иностранцев
Фото: обыски в call-центре (npu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Двое жителей Сум создали call-центр, с помощью которого завладевали деньгами со счетов иностранцев. Общая сумма украденых денег - 3 миллиона гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Установлено, что мошенники создали в городе центр, операторы которого выдавали себя за работников банка. В ходе телефонных разговоров с гражданами соседней страны, они узнавали у них конфиденциальную информацию - СVV-коды, номера и PIN-коды банковских карточек. Используя эти данные, мошенники выводили деньги с карточек на подконтрольные счета.

Предварительно, злоумышленники нанесли ущерб на три миллиона гривен.

В помещении call-центр полиция провела обыски и изъяла компьютерную технику, мобильные телефоны и черновики.

Ведется следствие по ч.4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Ранее сообщалось, что в Херсонской области банда украла деньги со счетов 100 иностранцев.

Также известно, что СБУ раскрыла схему на 2,8 млрд гривен на рынке ценных бумаг.

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