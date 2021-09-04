Мошенники узнают PIN-коды с карточек украинцев и похищают все деньги: как не стать жертвой

В Украине все чаще одной из самых распространенных схем мошенничества является скимминг. В частности, аферисты устанавливают на банкоматах спецустройства и скрытые видеокамеры, которые считывают информацию с магнитных лент.
Об этом сообщает прессслужба МВД Украины в Telegram.
Так, с помощью данной схемы, мошенники фиксируют пароли от банковских карт. Также после этого, они изготавливают дубликаты карточек граждан и снимают с них деньги.
Чтобы не попасть на крючок к злоумышленникам, нужно следовать следующим инструкциям:
Кроме того, важно никогда не оставлять свои персональные данные карточек на непонятных или подозрительных сайтах.
Еще одним распространенным видом мошенничества является отправка на электронную почту или в социальные сети сообщений различного характера, которые сводятся к тому, что вам необходимо оплатить определенную сумму средств. Часто отправляются сообщения о выигрыше крупной суммы средств или ценного приза. Авторы сообщений указывают на необходимость уплаты определенного процента от выигрыша для покрытия комиссий и других расходов, связанных с конвертацией средств или исправление приза.
Стоит помнить золотое правило - "бесплатный сыр только в мышеловке". Узнайте у представителей официальные условия акции, поинтересуйтесь названием и сайтом компании, что проводила акцию. В случае, если вы уплатите средства на указанные счета, то скорее всего никаких денег и ценных призов вы не получите, а автор сообщения перестанет отвечать на ваши письма.
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