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Мошенники сняли с украинки "порчу" и украли все ее деньги: как это произошло

Автор: Тетяна Самарук

В Каменском Днепропетровской области две мошенницы подошли на улице к пенсионерке и предложили снять с нее "порчу". Потерпевшая согласилась и потеряла последние сбережения.

Об этом сообщили в прессслужбе Нацполиции области.

Так, инцидент произошел еще 26 октября около 11:00 на улице Строителей.

В частности, там к 75-летней женщине подошла незнакомка, которая предложила ей снять "порчу". Потом к ним присоединилась еще одна гражданка, которая начала убеждать бабушку согласиться.

После этого бабушка согласилась и отдала мошенникам последние средства, которые были завернуты в платок. А те провели "ритуал очищения" и вернули бабушке платок и убежали. Бабушка развернула его и увидела, что денег в нем уже не было.

Как рассказали правоохранители, женщина на вид около 25 лет. У одной рост около 165 сантиметров, у другой - 170, среднего и полного телосложения. У одной на голове был берет, у второй длинные черные волосы, собранные в хвост.

"Полицейские просят откликнуться свидетелей или очевидцев происшествия. Если вы узнали женщину на видео и видели ее в день совершения преступления, обратитесь в отделение полиции № 1 Каменского РУП по телефонам: 068 973 46 22, 097 005 85 58, "102" или другим удобным для вас способом. Анонимность гарантируется", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что мошенники похитили у украинки бешеные деньги.

Также мы писали, что в Днепре дети "обчистили" старушку, которая хотела их накормить.

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