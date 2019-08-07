Мошенники придумали новую схему "развода" украинцев

В Украине мошенники придумали еще один способ, как "разводить" украинцев. Преступники пытаются похитить средства, которые находятся на картах украинских банков. Об этом сообщает Telegram-канал MC Today.

Новая афера злоумышленников связана с переходом украинских счетов на систему IBAN.

"Многим украинцам в эти дни приходят такие SMS. Не верьте жуликам и предупредите об этом знакомых бухгалтеров", - сказано в сообщении.

Скриншот (Telegram-канал MC Today.)

Напомним, для Украины IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов: кода страны, кода контрольного разряда, кода банка и номера счета. В результате введения IBAN по первым двум буквам сразу возможно распознать страну участника расчета (UA - Украина), а с помощью контрольного разряда - обеспечить унифицированную проверку счета клиента на его корректность.

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