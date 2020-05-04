Мошенники придумали новую схему обмана, прикрываясь Новой Почтой: все детали

Мошенники в Украине придумали новый способ обманывать людей. Так, аферисты присылают именинникам подарки в виде сертификатов на ювелирные украшения. Но не все так просто, чтобы забрать презент, нужно оплатить посылку, а также стоимость ее доставки. О новой схеме "развода" сообщила на своей странице в Facebook Анюта Анна.

Женщина отмечает, что такие "липовые сертификаты" могут приходить на "Новую почту" а также "Укрпочту".

"В посылке поздравительные открытки с днем ​​рождения и подарочный сертификат на 1500 грн в ювелирный магазин !!! Данные отправителя, конечно, мне ни о чем не говорят, но в интернете нашла инфо о таких же случаях мошенничества !!! Магазина такого не существует. В интернете о таком магазине никакой информации", - предупредила Анна.

Женщина отметила, что именно таким способом аферисты выманивают деньги у доверчивых именинников. Анна сообщила данные отправителя и предостерегла людей от такой схему обмана.

"Отправитель: Филиппов Дмитрий Сергеевич 066192 84 21. Житомир, отделение 8 Наложенный платеж в 98грн и платой за доставку 51 грн", - сообщила Анна.

Такие посылки приходят украинцам, это обман (фото: Facebook/Анюта Анна)

Женщина отметила, что заявление в полицию она написала. В комментариях еще одна украинка сообщила, что попалась на удочку мошенников.

И я, к сожалению, попалась. Подумала, что в связи с карантином кто-то из родственников решил так поздравить с Днем рождения. Буду писать заявление. Вопрос в том, как мошенники получили личные данные - это или слив из каких-то крупных интернет-магазинов?

Ранее мы писали, что из-за пандемии активизировались интернет-мошенники, а также рассказывали, как от них уберечься.