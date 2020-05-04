Шахраї придумали нову схему обману, прикриваючись Новою Поштою: усі деталі

В Україні активізувалися шахраї, які дурять людей, надсилаючи їм "липові" сертифікати
Шахраї в Україні придумали новий спосіб обманювати людей. Так, аферисти надсилають іменинникам подарунки у вигляді сертифікатів на ювелірні прикраси. Але не все так просто, щоб забрати презент, потрібно сплатити посилку, а також вартість її доставки. Про нову схему "розводу" повідомила на своїй сторінці в Facebook Анюта Анна.
Жінка зазначає, що такі "липові сертифікати", можуть приходити на "Нову пошту" а також "Укрпошту".
"В посилці вітальні листівки з днем народження і подарунковий сертифікат на 1500 грн в ювелірний магазин !!! Дані відправника, звичайно, мені ні про що не говорять, але в інтернеті знайшла інфо про такі ж випадки шахрайства! Магазину такого не існує !!! В інтернеті про такий магазині ніякої інформації", - попередила Ганна.
Жінка зазначила, що саме таким способом аферисти виманюють гроші у довірливих іменинників. Анна повідомила дані відправника і застерегла людей від такої схему обману.
"Відправник: Філіппов Дмитро Сергійович 066192 84 21. Житомир, відділення 8 післяплата в 98грн і плата за доставку 51 грн", - повідомила Ганна.
Такі посилки приходять українцям, це обман (фото: Facebook/Анюта Ганна)
Жінка зазначила, що заяву в поліцію вона написала. В коментарях ще одна українка повідомила, що попалася на вудку шахраїв.
Раніше ми писали, що через пандемію активізувалися інтернет-шахраї, а також розповідали, як від них уберегтися.