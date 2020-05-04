Шахраї придумали нову схему обману, прикриваючись Новою Поштою: усі деталі

Шахраї в Україні придумали новий спосіб обманювати людей. Так, аферисти надсилають іменинникам подарунки у вигляді сертифікатів на ювелірні прикраси. Але не все так просто, щоб забрати презент, потрібно сплатити посилку, а також вартість її доставки. Про нову схему "розводу" повідомила на своїй сторінці в Facebook Анюта Анна.

Жінка зазначає, що такі "липові сертифікати", можуть приходити на "Нову пошту" а також "Укрпошту".

"В посилці вітальні листівки з днем народження і подарунковий сертифікат на 1500 грн в ювелірний магазин !!! Дані відправника, звичайно, мені ні про що не говорять, але в інтернеті знайшла інфо про такі ж випадки шахрайства! Магазину такого не існує !!! В інтернеті про такий магазині ніякої інформації", - попередила Ганна.

Жінка зазначила, що саме таким способом аферисти виманюють гроші у довірливих іменинників. Анна повідомила дані відправника і застерегла людей від такої схему обману.

"Відправник: Філіппов Дмитро Сергійович 066192 84 21. Житомир, відділення 8 післяплата в 98грн і плата за доставку 51 грн", - повідомила Ганна.

Такі посилки приходять українцям, це обман (фото: Facebook/Анюта Ганна)

Жінка зазначила, що заяву в поліцію вона написала. В коментарях ще одна українка повідомила, що попалася на вудку шахраїв.

І я, на жаль, попалася. Подумала, що у зв'язку з карантином хтось з родичів вирішив привітати з Днем народження. Буду писати заяву. Питання в тому, як шахраї отримали особисті дані - це або злив з якихось великих інтернет-магазинів?

Раніше ми писали, що через пандемію активізувалися інтернет-шахраї, а також розповідали, як від них уберегтися.