Мошенники придумали новую схему обмана: украинцев предупреждают об опасности

Мошенничество прогрессирует с каждым днем все больше, что напрямую связано с коронавирусом, который внушает панику и страх, заставляя идти людей на необдуманные поступки.

Так, жителям Николаевской области начали массово приходить СМС о начислении материальной помощи, обещанной властями. "Вам было начислено единовременное пособие в чрезвычайной ситуации в размере 1000 гривен", - указано в сообщении.

Также прилагаются номера телефонов, по которым нужно звонить в случае проблем. Люди ждут обещанную тысячу, но деньги не приходят, потому жертвы аферы начинают звонить, чтоб узнать, в чем дело.

Мошенники по ходу разговора выведывают всю необходимую информацию по карте и в течение нескольких минут обнуляют счет. Такие сообщения фиксировались неоднократно от имени Нацбанка. Поэтому украинцев просят быть аккуратнее и никому не сообщать личные данные.

К слову, эксперты считают, что массовый переход на удаленную работу сделает сотрудников организаций уязвимой мишенью для атак злоумышленников, ведь из-за резкой смены рабочего окружения и режима работы бдительность сотрудника снижается.

Есть вероятность увеличения числа мошеннических сайтов, которые маскируются под бесплатные и актуальные в режиме удаленной работы сервисы, повысится количество компьютерных атак, организованных с целью шпионажа и целевых атак на сотрудников финансовой отрасли.

Напомним, что в Украине активизировали новую схему аферы для того, чтобы выманивать деньги у доверчивых пенсионеров. Преступники обещали выплатить старикам 13-ю пенсию, но вместо этого - обманом получали данные о банковских карточках.