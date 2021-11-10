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Мошенники похитили у украинки бешеные деньги: как работает схема и способы защиты

Автор: Тетяна Самарук

В Украине мошенники продолжают обворовывать людей. В частности, на этот раз на крючок попала 65-летняя жительница Староконстантинова Хмельницкой области.

Об инциденте сообщила прессслужба Хмельницкого РУП.

Так, на мобильный телефон к женщине позвонил "работник службы безопасности" одного из банков и заявил, что карта "заблокирована". Злоумышленник рассказал, что ему нужны персональные данные карточки, чтобы помочь женщине. Поэтому жертва дала персональные дали, а мошенник снял со счета 43,9 тыс. грн.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.

Так, в полиции отмечают, что сообщать личные данные карточек никому нельзя и не стоит выполнять никаких просьб так называемых работников банка.

Для того чтобы не стать следующей жертвой мошенников необходимо помнить и соблюдать простые правила:

  • Никогда не сообщайте ПИН-код третьим лицам (знакомым, сотрудникам банка, кассирам и лицам, которые пытаются помочь при использовании платежной карты);
  • Никому не сообщайте CVV2-код, расположенный в поле подписи на обороте вашей карты (три цифры после окончания ее номера);
  • Установите SMS-банкинг с получением уведомлений обо всех операциях по карте;
  • Ни при каких обстоятельствах не передавайте платежную карту другим лицам. Не разглашайте и не сообщайте персональные данные или информацию о платежной карте по требованию любых посторонних лиц;
  • Совершайте операции с использованием платежных карт с помощью банкоматов, установленных в безопасных местах;
  • Для оплаты в Интернете с помощью карты лучше использовать домашний персональный компьютер с установленным антивирусным обеспечением.

Ранее мы сообщали, что мошенники под видом волонтеров воруют у пенсионеров деньги.

Также мы писали, что мошенники начали наживаться на больных с COVID-19.

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мошенничество