Мошенники похитили у украинки бешеные деньги: как работает схема и способы защиты

Так, на мобильный телефон к женщине позвонил "работник службы безопасности" одного из банков и заявил, что карта "заблокирована". Злоумышленник рассказал, что ему нужны персональные данные карточки, чтобы помочь женщине. Поэтому жертва дала персональные дали, а мошенник снял со счета 43,9 тыс. грн.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.

Так, в полиции отмечают, что сообщать личные данные карточек никому нельзя и не стоит выполнять никаких просьб так называемых работников банка.

Для того чтобы не стать следующей жертвой мошенников необходимо помнить и соблюдать простые правила: