Мошенники обошли лимит по карте: украинец лишился крупной суммы с карты ПриватБанка

Евгений из Днепра рассказал, что с его карты универсальной было совершено списание средств на сумму в 250 евро (7552,87 гривны). Как было указано в сообщении, этой суммой была оплачена какая-то компьютерная техника.

Однако сам владелец карты утверждает, что он не совершал никаких покупок.

Мало того, с этой картой он не совершал никаких покупок и транзакций в интернете. И на ней был установлен лимит в размере 100 долларов.

Средства с его карты были списаны без подтверждения владельца карты, а также без контрольного звонка из банка.

Евгений сразу связался с оператором горячей линии и карту временно заблокировали.

В тот же день он обратился в полицию и подал заявление по факту мошенничества со стороны неизвестных лиц.

Теперь он пытается выяснить, почему не было подтверждения данной операции ни в сообщении, ни телефонного звонка, ни даже в приложении. И как он теперь сможет получить назад свои деньги.

Что говорят в ПриватБанке

В банке утверждают, что клиент скорее всего сам дал свои данные сторонним лицам по неосторожности.

"Если вы не проводили привязку карты на сайте, то это сделал кто-то другой, что в свою очередь может означать только одно – данные карты известны третьим лицам по неосторожности, или более утонченными методами. Получить такие данные может только владелец карты", - считают в банке.

Также отмечается, что карта могла быть привязана на сайте и при этом автоматически было дано согласие на последующие списания с нее без дополнительного подтверждения. И такой способ оплаты не противоречит правилам платежных систем.

"В подобных случаях, по обращению клиента, мы можем подать заявку на оспаривание платежа в международную платежную систему, что мы и сделали в вашем случае", - добавили в ПриватБанке.

Скриншот