Шахраї наживаються на здоров'ї українців: Супрун "рознесла" онлайн-аптеки

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

В Україні законом не передбачена діяльність онлайн-аптек

Уляна Супрун приголомшила українців новим фактом - в країні не існує законних онлайн-аптек. Продавати ліки незаконно онлайн або дистанційно. Експерт не радить замовляти лікарські препарати поштою. Про це в. о міністра охорони здоров'я написала на своїй Facebook-сторінці.

Вона привела в приклад шахраїв, які продають препарат нібито допомагає від гіпертонії і судинних захворювань. В описі до диво-ліків вказується, що його рекомендує МОЗ України, але це неправда, - зазначила Супрун. Лиходії продають препарат, щоб нажитися на здоров'ї українців.

Викрити шахраїв можна в таких ситуаціях:

В Україні можна продавати тільки ті ліки, які пройшли спеціальну перевірку і мають державну реєстрацію. Перевіряйте наявність реєстраційного посвідчення на цьому сайті: http://www.drlz.com.ua/

В рамках урядової програми "Доступні ліки" пацієнти з астмою, серцево-судинними захворюваннями і цукровим діабетом можуть отримати препарати безкоштовно або з невеликою доплатою. Ліки видають за рецептом лікаря в аптеці, який уклав угоду з Національною службою здоров'я України. Сьогодні це вже електронний рецепт.

Перелік препаратів, які закуповуються за кошти платників податків, і які пацієнти можуть отримати в лікарні вказані на сайті МОЗ: http://moz.gov.ua/zakupivli-likiv

За цим посиланням ви можете перевірити, чи є у аптеки ліцензія http://bit.ly/2xH5JCb

Особливо цинічно і неприємно те, що жертвами шахрайства стають пенсіонери та літні люди. Зловмисники не гребують наживатися на таких людях. Це відбувається в той же час, когдла діє урядова програма "Доступні ліки", що захищає таких пацієнтів. Вартість цих ліків покривається за рахунок платників податків http://bit.ly/2XIIKRW

Пам'ятайте найголовніше , що ліки - це препарати з доведеною ефективністю. Тільки на них сенс має сенс витрачати гроші. Гомеопатія та інші фуфломицины не тільки забирають з вашого гаманця зайві гроші, але і можуть негативно вплинути на стан здоров'я.

Якщо ви виявили можливий фальсифікат або неякісний препарат, повідомте Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками: https://bit.ly/2XxVbEM

З допомогою програми Ліки контроль можна виявити серії ліків, заборонені для продажу. Детальна інструкція по користуванню додатком тут: http://bit.ly/2G7xPLw

Будьте уважними і купуйте ліки тільки в перевірених місцях, так як від цього залежить ваше здоров'я. По можливості передайте цю інформацію родичам і близьким вам людям.

Як ми раніше писали, Супрун розвіяла міфи про "популярному" захворюванні очей. Найпопулярнішими "способами" є плювок в очі, дуля, коров'ячі коржі, потерти кільцем, перев'язати пальці нитками та інші.

Також ми писали про те, що Уляна Супрун розповіла про шкоду вісцерального жиру.