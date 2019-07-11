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К гадалке не ходи: Супрун развеяла мифы о "популярном" заболевании глаз

STYLERЖизнь    11.07.2019 - 08:41
К гадалке не ходи: Супрун развеяла мифы о "популярном" заболевании глаз
Уляна Супрун (Фото: РБК-Украина)

Супрун дала рекомендации, как вылечить ячмень на глазу

Уляна Супрун рассказала, как вылечить ячмень на глазу, а также развеяла популярные мифы про избавление от этого неприятного недуга. И.о. главы Минздрава на своей странице в Facebook отметила, что с ним связано самое большое количество и очень богатый арсенал альтернативных методов лечения.

Популярнейшими "способами" являются плевок в глаза, дуля, коровьи лепешки, потереть кольцом, перевязать пальцы нитками и другие.

К гадалке не ходи: Супрун развеяла мифы о &quot;популярном&quot; заболевании глаз

Супрун призвала не полагаться на гадалок в вопросе своего здоровья (Иллюстративное фото: pixabay.com/ru/users/nvodicka)

Ячменем на глазу является гнойное острое воспаление сальной железы или волосистой части ресниц, которое возникает в результате инфицирования бактериями (часто стафилококком). Также он может быть водянистым. Данное воспаление редко приводит к серьезным последствиям, но причиняет заметные неудобства и боль. 

Супрун рассказала, что нужно делать в случае появления ячменя на глазу

  • для уменьшения воспаления стоит приложить к глазу на 5-10 минут мягкую ткань, смоченную теплой водой. Делать это можно 3-4 раза в день;
  • для уменьшения боли можно выпить ибупрофен или парацетамол;
  • контактные линзы лучше не одевать (и красить глаза также) до исчезновения ячменя; 
  • нельзя пробовать самостоятельно избавиться от него механически, иначе вы рискуете занести инфекцию.

Обычно ячмень проходит самостоятельно в течение 1-2 недель, однако бывают случаи, когда нужно обращаться к врачу. Среди таких Супрун назвала:  

  • если возникает сильная боль и отек;
  • если ячмень не проходит в течение нескольких недель;
  • если нарушается зрение.

Также руководительница Минздрава отметила, что возникновение ячменя на глазу не всегда можно предотвратить. В то же время есть базовые правила, которые уменьшат риск его появления:

  • не нужно прикасаться к глазам и одевать линзы грязными руками;
  • не забывайте смывать макияж перед сном, а также не ленитесь регулярно заботиться о чистоте своих век и ресниц;
  • не стоит использовать просроченную косметику;
  • не используйте одними полотенцами и общей косметикой с людьми, у которых появился ячмень.

Супрун напомнила, что ячмень как правило проходит сам собой, и в этом контексте еще раз призвала не связывать в этом случае победу над воспалением с "народной медициной". 

"Нет никаких оснований верить в то, что ячмень пройдет, если потереть глаза кольцом, показать кукиш или сходить к гадалке. У кого-то может существовать ложное впечатление, что это действительно эффективные методы лечения. Но на самом деле ячмень проходит не благодаря их применению. Он просто проходит сам", - говорится в публикации.

К гадалке не ходи: Супрун развеяла мифы о &quot;популярном&quot; заболевании глаз

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщалось ранее, недавно Супрун рассказала, что может вызвать ожирение и депрессию.

Также мы писали о том, что Уляна Супрун рассказала о вреде висцерального жира.

Напомним, что на днях руководительница Минздрава Уляна Супрун рассказала о пользе самой популярной сладости - шоколаде.

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