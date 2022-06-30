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Мошенники через BlaBlaCar воруют деньги украинцев: детали новой схемы

Мошенники через БлаБлаКар и Босфор воруют деньги украинцев (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Мошенники внедрились на сайт для перевозок BlaBlaCar и продают несуществующие билеты на автобусы. При покупке такого билета клиенты передают данные своих банковских карт аферистам.

Как работает такая схема, описал на своей странице в Facebook Руслан Горовой.

По словам Горового, мошенник публикует на BlaBlaCar поездку со средней или меньшей ценой в удобное время и с удобными условиями. Когда клиент бронирует эту поездку, аферист выводит его за пределы сайта - в другой мессенджер (Telegram, Viber) и говорит, что "там удобнее и я все объясню".

Далее следует звонок или переписка, в ходе которого клиент уверен, что общается с представителями перевозчика Босфор. Клиенту предлагают просто купить билет и ссылаются, что время сейчас сложное и компания работает с платформой для перевозок. Купить билет можно по ссылке.

А потом аферисты дают ссылку на фишинговый сайт, который очень похож на оригинальный. Обычно клиенты на обращают внимания на нюансы и быстро оплачивают билет, так как нужно ехать. И отдает мошенникам все пароли от банковской карты.

Но и это еще не все. Деньги списываются, но сайт выдает ошибку оплаты. Мошенник объясняют, что это сбой сервера - мол, он находится в Днепре, там обстрелы, может быть глюк. И предлагает заполнить форму для возврата денег - по ссылке. А поездку оплатите уже при посадке.

Форма выглядит как сайт ПриватБанка, но и это фишинговый сайт. При заполнении формы клиентом, мошенники получают доступ ко всем картам.

Также Горовой разместил несколько телефонных номеров мошенников, а в комментариях пользователи указали, что фотография и имена на BlaBlaCar постоянно меняются.

Отличительная черта сейчас - цена за поездку ниже намного всех предложенных и привязка к Босфору.

Кстати, ранее мы писали, что делать, если вы стали жертвой мошенников.

А еще рассказывали о том, как понять, что сайт безопасен и на какие нюансы нужно обратить внимание.

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BlaBlaCarBusforБосфорСхемы мошенников