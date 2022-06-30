Мошенники через BlaBlaCar воруют деньги украинцев: детали новой схемы

Мошенники внедрились на сайт для перевозок BlaBlaCar и продают несуществующие билеты на автобусы. При покупке такого билета клиенты передают данные своих банковских карт аферистам.
Как работает такая схема, описал на своей странице в Facebook Руслан Горовой.
По словам Горового, мошенник публикует на BlaBlaCar поездку со средней или меньшей ценой в удобное время и с удобными условиями. Когда клиент бронирует эту поездку, аферист выводит его за пределы сайта - в другой мессенджер (Telegram, Viber) и говорит, что "там удобнее и я все объясню".
Далее следует звонок или переписка, в ходе которого клиент уверен, что общается с представителями перевозчика Босфор. Клиенту предлагают просто купить билет и ссылаются, что время сейчас сложное и компания работает с платформой для перевозок. Купить билет можно по ссылке.
Форма выглядит как сайт ПриватБанка, но и это фишинговый сайт. При заполнении формы клиентом, мошенники получают доступ ко всем картам.
Отличительная черта сейчас - цена за поездку ниже намного всех предложенных и привязка к Босфору.
Кстати, ранее мы писали, что делать, если вы стали жертвой мошенников.
А еще рассказывали о том, как понять, что сайт безопасен и на какие нюансы нужно обратить внимание.