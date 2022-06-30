Шахраї через BlaBlaCar крадуть гроші українців: деталі нової схеми

Шахраї впровадилися на сайт для перевезень BlaBlaCar і продають неіснуючі квитки на автобуси. При покупці такого Квитка клієнти передають дані своїх банківських карт аферистам.
Як працює така схема, описав на своїй сторінці в Facebook Руслан Горовий.
За словами Горового, шахрай публікує на BlaBlaCar поїздку з середньою або меншою ціною в зручний час і зі зручними умовами. Коли клієнт бронює цю поїздку, аферист виводить його за межі сайту - в інший месенджер (Telegram, Viber) і каже, що "там зручніше і я все поясню".
Далі йде дзвінок або листування, в ході якого клієнт впевнений, що спілкується з представниками перевізника Босфор. Клієнту пропонують просто купити квиток і посилаються, що час зараз складний і компанія працює з платформою для перевезень. Купити квиток можна за посиланням.
Форма виглядає як сайт ПриватБанку, але і це фішинговий сайт. При заповненні форми клієнтом, шахраї отримують доступ до всіх карт.
Відмінна риса зараз - ціна за поїздку нижче набагато всіх запропонованих і прив'язка до Босфору.
До речі, раніше ми писали, що робити, якщо ви стали жертвою шахраїв.
А ще розповідали про те, як зрозуміти, що сайт безпечний і на які нюанси потрібно звернути увагу.