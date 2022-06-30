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Шахраї через BlaBlaCar крадуть гроші українців: деталі нової схеми

Шахраї через БлаБлаКар і Босфор крадуть гроші українців (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Шахраї впровадилися на сайт для перевезень BlaBlaCar і продають неіснуючі квитки на автобуси. При покупці такого Квитка клієнти передають дані своїх банківських карт аферистам.

Як працює така схема, описав на своїй сторінці в Facebook Руслан Горовий.

За словами Горового, шахрай публікує на BlaBlaCar поїздку з середньою або меншою ціною в зручний час і зі зручними умовами. Коли клієнт бронює цю поїздку, аферист виводить його за межі сайту - в інший месенджер (Telegram, Viber) і каже, що "там зручніше і я все поясню".

Далі йде дзвінок або листування, в ході якого клієнт впевнений, що спілкується з представниками перевізника Босфор. Клієнту пропонують просто купити квиток і посилаються, що час зараз складний і компанія працює з платформою для перевезень. Купити квиток можна за посиланням.

А потім аферисти дають посилання на фішинговий сайт, який дуже схожий на оригінальний. Зазвичай клієнти на звертають уваги на нюанси й швидко оплачують квиток, оскільки потрібно їхати. І віддає шахраям всі паролі від банківської карти.

Але і це ще не все. Гроші списуються, але сайт видає помилку оплати. Шахрай пояснюють, що це збій сервера - мовляв, він знаходиться в Дніпрі, там обстріли, може бути глюк. І пропонує заповнити форму для повернення грошей - за посиланням. А поїздку оплатіть вже при посадці.

Форма виглядає як сайт ПриватБанку, але і це фішинговий сайт. При заповненні форми клієнтом, шахраї отримують доступ до всіх карт.

Також Горовий розмістив кілька телефонних номерів шахраїв, а в коментарях користувачі вказали, що фотографія та імена на BlaBlaCar постійно змінюються.

Відмінна риса зараз - ціна за поїздку нижче набагато всіх запропонованих і прив'язка до Босфору.

До речі, раніше ми писали, що робити, якщо ви стали жертвою шахраїв.

А ще розповідали про те, як зрозуміти, що сайт безпечний і на які нюанси потрібно звернути увагу.

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BlaBlaCarBusforБосфорСхеми шахраїв