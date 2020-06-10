Мошенничество "за колючкой": раскрыта масштабная схема обмана украинцев в сети

Мошенничество в интернете очень часто связано с заключенными, которые даже находясь в местах лишения свободы продолжают наживаться на доверчивых украинцах.

Злоумышленники ежедневно выдают себя за волонтеров, воинов, раненых, больных. Кроме того, они создают фейковые аккаунты в соцсетях и "разводят" людей с помощью различных объявлений на ОLХ. Об этом рассказал украинский военный и блогер Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в Facebook.

"Если коротко, то большинство этих махинаций выходят из исправительных учреждений. Там созданы целые подразделения среди заключенных. Одни отвечают за площадку ОLХ, другие за соцсети, другие отвечают на телефонные звонки, более образованные пишут сообщения и смс, часть за вывод средств на другие счета и так далее. "Подразделения" со своим планом, задачами и иерархией", - написал военный.

По его словам, конвейер мошенничества поставлен на поток и работает почти круглосуточно. При этом преступники не испытывают никаких проблем с оборудованием и выходом в интернет.

В тюрьме у них есть смартфоны, ноутбуки, мобильные телефоны и даже карточные счета на подставных людей. При этом они все делают с "разрешения" руководства, которое получает часть этих денег.

"Если ранее осужденные шли утром работать в цеха по производству мебели, пошиву одежды и т.д. То сейчас, они садятся утром за монитор ноутбука и начинают "работать". Пару кликов и на фото меняется номер карты помощи больному ребенку и этот пост другими распространяется соцсетями", - отметил Анатолий.

Напомним, в сети появился новый вирус, требующий выкуп.

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