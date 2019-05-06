Мошенничество в сети: полиция рассказала о новых схемах

Интернет-мошенничество в Украине продолжает развиваться. Злоумышленники придумывают новые способы обмана украинцев. О новых схемах мошенничества рассказали в нацполиции Одесской области.

По словам правоохранителей, если вы продаете что-нибудь через интернет, то будьте готовы к тому, что на ваше объявление может откликнуться "атошник", "моряк" или "очень занятой человек", которые заняты и хотят купить у вас телефон, планшет, ноутбук и т.д, но сами они приехать не могут и за товаром приедет брат или знакомый.

Мошенники уверяют, что если с товаром все будет хорошо, то перечислят деньги на карту, а вы отдадите товар тому, кто за ним пришел. После того, как за товаром придет человек и осмотрит его, он позвонит сообщнику и скажет, что товар можно покупать.

После этого на ваш телефон придет SMS-сообщение о том, что на вашу карту пришла соответствующая сумма денег. При этом фейковое сообщение от банка будет полностью соответствовать стандартным сообщениям от вашего банка, но адресат там совсем другой и на самом деле никакие деньги на карту не поступили.

Интернет-мошенничество (иллюстративное фото: pixabay.com)

Данный вид мошенничества рассчитан на невнимательных и слишком доверчивых людей, которые отдадут свой товар, просто прочитав SMS и не проверив свой счет с помощью интернет или мобильного банкинга.

Еще один вид мошенничества происходит в соцсетях. Пользователям предлагают пройти опрос, который проводит банк. При этом после опроса можно получить приличное вознаграждение за участие. После ответов на вопросы пользователю предлагают указать номер своей платежной карты и секретный код для перевода средств. При этом деньги на карточку никто не отправляет, а средства с нее могут после этого легко снять.

"Опрос от банка" может появится в электронном ящике, в баннерной рекламе на сайтах и соцсетях, а также в рассылках популярных мессенджеров. Кроме того, реклама таких опросов начала появляться в игровых приложениях, скачиваемых через AppStore и Google Play.

Эксперты советуют никогда не оставлять свои данные на сомнительных сайтах, и не передавать свои пароли и секретные коды, поскольку сотрудники банка никогда их не запрашивают.

Напомним, что ПриватБанк предупредил украинцев о новом виде мошенничества в интернете.

Ранее сообщалось о том, что в сети разоблачили схему крупного мошенничества с Ощадбанком.