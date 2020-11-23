Мощный ветер с мокрым снегом: какие области Украины затянет непогодой

Погода в Украине во вторник, 24 ноября, будет теплой, как для конца ноября, но сильный ветер может затмить "картину". А во многих областях ожидается мокрый снег.

Согласно прогнозу синоптика Наталки Диденко в Facebook, завтра ожидается объективно теплая ноябрьская погода с +4+8 градусов, на Востоке +2+4 по Цельсию.

"Однако эту объективность могут снижать наши термические ощущения на 2-5 градусов, ибо будет наблюдаться порывистый, а порой и сильный, северо-западный ветер", - пишет Диденко.

Кроме того, на Севере, Востоке, в центральной части, Приазовье и Крыму повышенная влажность спровоцирует осадки. В основном это будет дождь, но на Востоке - с мокрым снегом.

А вот на значительной части территории Юга и Запада Украины - без существенных осадков.

В Киеве завтра облачно, местами небольшой дождь. Но ветер будет задувать сильно с северо-западными порывами до 12-14 метров за секунду. Ночью +1+3 градуса, днем +4+6 градусов.

Карта погоды на 24 ноября (фото: facebook.com/tala.didenko)

Отметим, что синоптики Gismeteo рассказали, какой будет погода в Украине до конца ноября. Они прогнозируют волну потепления, за которой вернется холодная погода.

Ранее мы писали также, что Карпаты засыпало снегом и сковало морозом. В сети опубликовали видео невероятной красоты.