Потужний вітер з мокрим снігом: які області України затягне негодою

Погода в Україні у вівторок, 24 листопада, буде теплою, як для кінця листопада, але сильний вітер може затьмарити "картину". А в багатьох областях очікується мокрий сніг.

Згідно з прогнозом синоптика Наталки Діденко в Facebook, завтра очікується об'єктивно тепла листопадова погода з +4+8 градусів, на Сході +2+4 за Цельсієм.

"Однак цю об'єктивність можуть знижувати наші термічні відчуття на 2-5 градусів, бо буде спостерігатися поривчастий, а часом і сильний північно-західний вітер", - пише Діденко.

Крім того, на Півночі, Сході, в центральній частині, Приазов'ї та Криму підвищена вологість спровокує опади. В основному це буде дощ, але на Сході - з мокрим снігом.

А ось на значній частині території Півдня і Заходу України - без істотних опадів.

У Києві завтра хмарно, місцями невеликий дощ. Але вітер буде задувати сильно з північно-західними поривами до 12-14 метрів за секунду. Вночі +1+3 градуси, вдень +4+6 градусів.

Карта погоди на 24 листопада (фото: facebook.com/tala.didenko)

Зазначимо, що синоптики Gismeteo розповіли, якою буде погода в Україні до кінця листопада. Вони прогнозують хвилю потепління, за якою повернеться холодна погода.

Раніше ми писали також, що Карпати засипало снігом і скувало морозом. В мережі опублікували відео неймовірної краси.