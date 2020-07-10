Мощные ливни и перепады до 20 градусов: по каким областям ударит непогода

Погода в Украине принесет сильные погодные неприятности на выходных. Особенно "несладко" придется жителям западных областей. Об этом говорят данные Украинского гидрометцентра.

Так, синоптики прогнозируют, что резкие перепады температур, когда на Западе днем +16, а на Юге и Востоке +34 стоит ждать уже в воскресенье, 12 июля. К тому же, некоторые западные области могут пострадать от мощного ливня.

А вот суббота, 11 июля, выдастся всюду жаркой и почти спокойной в синоптическом плане. Температура по стране +27+32, ближайшей ночью +13+17 (в Крыму до +20).

На Западе ожидаются дожди с грозами и усиление ветра до 5-10 метров в секунду. Остальные территории - переменная облачность, без осадков.

В Киеве суббота будет жарковатой, осадки маловероятны. Ночь будет "свежей" с +15+17, а днем +29+31 градусов.

Погода в Украине 11 июля (meteo.gov.ua)

Ненастье придет в воскресенье, 12 июля. Дожди, грозы и шквалы по всему Западу, зацепит Винницкую и Житомирскую области. А Волынь и Закарпатье накроет мощными ливнями. На остальных территориях вероятность осадков невысока.

На Западе похолодает до +16+19 градусов, Винница и Житомир +24+26. На Севере и в Центре будет жарко - от +28 до +31. А вот юго-восток будет изнывать от пекла в +32+34 градуса, только в Крыму на пару градусов ниже.

В Киеве в воскресенье +28+30, ночью +16+18. Осадки до столицы не должны добраться в этот день.

Погода в Украине 12 июля (meteo.gov.ua)

Отметим, что синоптики предупреждают про вероятность смерчей, когда происходит существенный контраст горячего и холодного воздуха. Такие явления в Украине стали учащаться. В частности, недавно над Черкасской областью пронесся редкий смерч.

Ранее мы писали, что в Украине снова начнется сезон гроз и ливней. Стало известно, какие области затопит.