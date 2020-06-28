Мощные ливни и адская жара: синоптики опубликовали жуткий прогноз

Погода в Украине 28 июня, в воскресенье, отметится обильными осадками с грозами, а также высокими температурами. При этом разрушительный циклон накроет только западных области Украины. Вместе с осадками в Украину вернется очень жаркая погода – градусники покажут до +33 градусов в течение дня. Подробный прогноз синоптиков опубликован на сайте Укргидрометцентра.

Как сообщается в обновленном прогнозе, воскресенье в Украине будет дождливым и жарким. По данным синоптиков, циклон накроет Львовскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Одесскую, Винницкую, Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую и Хмельницкую области. При этом сильных порывов ветра не ожидается – 3-8 м/с.

Теплее всего 28 июня будет на юге и востоке Украины, где уровень тепла поднимется до +25… +30 градусов. В западных областях будет прохладнее всего – от +27 до +30 градусов в течение дня. В центральных и восточных областях градусники поднимутся до +28… +31 градуса. В южных областях будет жарче всего – уровень тепла поднимется до +33 градусов.

Погода в Украине 28 июня будет мокрой и жаркой (карта: meteo.gov.ua)

Также сообщается, что 28 июня днем в западных, северных и Винницкой областях грозы, в отдельных районах будет град и шквалы 15-20 м / с. 28 июня в восточных, Сумской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, что ранее главный синоптик Украины рассказал, как изменится климат.

Стоит напомнить, что ранее мы писали, в какие области вернется жаркая погода.