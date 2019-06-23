У берегов Калифорнии произошло сильное землетрясение

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Мощность землетрясения достигала 5,6 баллов

У побережья американского штата Калифорния была зафиксирована сейсмическая активность мощностью 5,6 баллов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Геологической службы Соединенных Штатов.

Как сообщается, эпицентр землетрясения находился на глубине 9,5 км за 5 км от коммуны Петролиа и в 29 км от города Рио Делл. Магнитуда землетрясения достигала 5,6 баллов.

Отмечается, что жители американского побережья ощутили средние и сильные подземные толчки. Информации о пострадавших и разрушениях сейчас нет.

Напомним, ранее сообщалось, что на западе Франции в пятницу, 21 июня, произошло сильное землетрясение магнитудой 5,1 баллов. Во французской Национальной сейсмической службе заявили, что эпицентр землетрясения, которое всколыхнуло всю Францию, находился вблизи города Брессюир, что на западе страны.

Ранее РБК-Украина писало, что в Японском море рядом с префектурой Ямагата (Япония) произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 баллов. В результате землетрясения пострадал по меньшей мере 21 человек. Большинство пострадавших - пожилые люди, которые получили различные травмы в результате падений из-за подземных толчков.

Кроме того, 16 июня в Тихом океане были зафиксированы два сильных землетрясения. Одно землетрясение магнитудой в 7,2 балла произошло у берегов Новой Зеландии, еще одно землетрясение было зафиксировано вблизи островного королевства Тонга. Мощность второго землетрясения достигала 6,1 баллов.