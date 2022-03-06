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"Морские пехотинцы" РФ переквалифицировались в мародеров и ограбили сельский магазин (видео)

Автор: Светлана Мащенко

Российские военные подъехали на военной технике с буквой "V" и нагло ограбили обычный сельский магазин в одном из украинских населенных пунктов.

Смотрите ниже видео, как оккупанты выносят мешки из простого украинского сельмага.

На видео Telegram-канала "Третья сила" видно, что военные выносят мешки с продуктами из магазина и грузят их в БМП.

В каком именно населенном пункте Украины это происходило, не сообщается.

Отметим, что согласно данным пресс-службы ООС, отметка "V" на технике оккупанта значит, что это - "морская пехота".

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ранее мы писали, что российский оккупант-мародер вступил в бой с дверями магазина бытовой техники в Херсоне, но проиграл.

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