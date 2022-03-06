"Морские пехотинцы" РФ переквалифицировались в мародеров и ограбили сельский магазин (видео)

На видео Telegram-канала "Третья сила" видно, что военные выносят мешки с продуктами из магазина и грузят их в БМП.

В каком именно населенном пункте Украины это происходило, не сообщается.

Отметим, что согласно данным пресс-службы ООС, отметка "V" на технике оккупанта значит, что это - "морская пехота".

Фото: facebook.com/pressjfo.news