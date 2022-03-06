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"Морські піхотинці" РФ перекваліфікувались в мародерів і пограбували сільський магазин (відео)

Автор: Світлана Мащенко

Російські військові під'їхали на військовій техніці з літерою "V" і нахабно пограбували звичайний сільський магазин в одному з українських населених пунктів.

Дивіться нижче відео, як окупанти виносять мішки з простого українського сільмагу.

На відео Telegram-каналу "Третя сила" видно, що військові виносять мішки з продуктами з магазину і грузять їх в БМП.

В якому саме населеному пункті України це відбувалося, не повідомляється.

Зазначимо, що згідно з даними пресслужби ООС, позначка "V" на техніці окупанта значить, що це - "морська піхота".

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Раніше ми писали, що російський окупант-мародер вступив в бій з дверима магазину побутової техніки в Херсоні, але програв.

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