Морозы пришли ненадолго: синоптики пообещали быстрое потепление

Погода в Украине в ближайшие выходные будет снежная и морозная. Местами, по прогнозу синоптиков, обещают понижение температуры воздуха до -23 градусов. Днем в большинстве регионов будет очень холодно, от -10 до -15 градусов.

Как сообщает сайт Gismeteo, сильное похолодание в Украине задержится ненадолго и уже после 21 января температура воздуха резко пойдет вверх. По новым прогностическим картам, конец января и начало февраля будут умеренно холодными, ночью температура будет местами опускаться до -5 -7 градусов, днем от -3 до +3 градусов.

На востоке ночные морозы от -21 до -24 градусов продержатся до 22 января. После ожидается потепление до 0 +2 градусов, а потом снова придут морозы, но небольшие, ночью -3 -7 градусов, днем от -1 до -3 градусов.

Погода в Харькове

В южных областях самые сильные морозы ожидаются с 15 по 20 января. Ночью до -9 -13 градусов, днем от -6 до -9 градусов. Уже 21 января столбики термометров прыгнут до +5 градусов в дневные часы, ночью от -3 до +2 градусов. Февраль начнется с плюсовой температуры и дождя со снегом.

Погода в Одессе

На севере температура воздуха резко прыгнет от -7 до +3 градусов уже 22 января. Ночные морозы сохранятся до конца января, однако по прогнозам синоптиков, ожидается от -5 до -8 градусов. Днем от -2 до -4 градусов. Февраль начнется с небольших минусов и снегопадов.

Погода в Чернигове

Западные области также накроет морозами и снегом. С 16 до 19 января ожидается от -14 до -20 градусов ночью и от -5 до -12 градусов днем. Уже 20 января холод отступит и днем прогреется до +1 градуса. Несколько дней будут теплыми, до +6 градусов, ночью от +1 до +3 градусов, а последняя неделя января будет снова прохладной, от -5 градусов ночью до 0 -2 градусов днем.

Начало февраля будет снежным, но холодным. Ночная температура составит от -2 до -6 градусов, днем от -2 до +2 градусов.

Погода во Львове

В Киеве самыми холодными днями будут 16, 17, 18 и 19 января. Потом температура пойдет вверх и уже 21 января днем до +1 градуса. Ночи будут холодные от -4 до -7 градусов. Возможны снегопады и мокрый снег с дождем.

Февраль в столице начнется с сильного снега, ночная температура будет от -3 до -4 градусов, днем от 0 до -1 градуса.

Погода в Киеве

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик предупредила о сильных арктических морозах в Украине.

А также мы рассказывали о том, какая погода в Украине будет на Крещение.