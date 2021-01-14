Морози прийшли ненадовго: синоптики пообіцяли швидке потепління

Погода в Україні в найближчі вихідні буде сніжна і морозна. Місцями, за прогнозом синоптиків, обіцяють зниження температури повітря до -23 градусів. Вдень у більшості регіонів буде дуже холодно, від -10 до -15 градусів.

Як повідомляє сайт Gismeteo, сильне похолодання в Україні затримається ненадовго і вже після 21 січня температура повітря різко піде вгору. За новим прогностичними картами, кінець січня і початок лютого будуть помірно холодними, вночі температура місцями опускатися до -5 -7 градусів, удень від -3 до +3 градусів.

На сході нічні морози від -21 до -24 градусів протримаються до 22 січня. Після очікується потепління до 0 +2 градусів, а потім знову прийдуть морози, але невеликі, вночі -3 -7 градусів, вдень від -1 до -3 градусів.

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У південних областях найсильніші морози очікуються з 15 по 20 січня. Вночі до -9 -13 градусів, вдень від -6 до -9 градусів. Вже 21 січня стовпчики термометрів стрибнуть до +5 градусів, у денні години, вночі від -3 до +2 градусів. Лютий почнеться з плюсової температури та дощу зі снігом.

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На півночі температура повітря різко стрибне від -7 до +3 градусів вже 22 січня. Нічні морози збережуться до кінця січня, проте за прогнозами синоптиків, очікується від -5 до -8 градусів. Вдень від -2 до -4 градусів. Лютий почнеться з невеликих мінусів і снігопадів.

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Західні області також накриє морозами та снігом. З 16 до 19 січня очікується від -14 до -20 градусів вночі та від -5 до -12 градусів вдень. Вже 20 січня холод відступить і вдень прогріється до +1 градуса. Кілька днів будуть теплими, до +6 градусів, вночі від +1 до +3 градусів, а останній тиждень січня буде знову прохолодним, від -5 градусів вночі до 0 -2 градусів вдень.

Початок лютого буде сніжним, але холодним. Нічна температура становитиме від -2 до -6 градусів, вдень від -2 до +2 градусів.

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У Києві самими холодними днями будуть 16, 17, 18 та 19 січня. Потім температура піде вгору і вже 21 січня вдень до +1 градуса. Ночі будуть холодні від -4 до -7 градусів. Можливі снігопади та мокрий сніг з дощем.

Лютий в столиці почнеться з сильного снігу, нічна температура буде від -3 до -4 градусів, вдень від 0 до -1 градуса.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик попередила про сильні арктичні морози в Україні.

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