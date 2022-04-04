ru ua
Пн, 04 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Морози, рвучкий вітер і мокрий сніг: які області України накриє негодою

Новость на русском →
Понеділок 04 квітня 2022 19:00
Морози, рвучкий вітер і мокрий сніг: які області України накриє негодою Колаж РБК-Україна: Погода в Україні принесе морози і сніг
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні 5 квітня все ще буде холодною, місцями з мокрим снігом, дощами, а рвучкий вітер очікується на значній території. Після цього в країну буде поступово приходити потепління.

Що буде з синоптичною ситуацією в країні далі - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Прогноз на 5 квітня

За даними Наталки Діденко, вночі очікується мороз, а вдень температура повітря у більшості областей становитиме +5... +12 градусів, в південній частині +10+14 градусів.

Характерною ознакою завтрашнього дня буде сильний вітер.

У західних і північних областях очікується дощ, місцями з мокрим снігом. На решті території України переважатиме суха, але вітряна погода.

Що буде з погодою в Києві

Ніч буде морозною, 0... -3 градуси, але вдень потепліє до +8. Місцями невеликий дощ. Також очікується сильний вітер.

Дивіться нижче на карті погоди від Українського гідрометцентру, яка буде температура і де 5 квітня очікуються опади.

Морози, рвучкий вітер і мокрий сніг: які області України накриє негодою

Скріншот

Коли потеплішає

За прогнозом Діденко, вже в середу в Україні стовпчики термометрів піднімуться до +12... +15 градусів, а на Благовіщення, 7 квітня, до +14... +19 градусів.

Раніше в Українському гідрометцентрі також розповіли, коли в Україну прийде справжнє потепління.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
LITE
Саме цього нам не вистачає: психолог про те, від чого не варто відмовлятись під час війни
Саме цього нам не вистачає: психолог про те, від чого не варто відмовлятись під час війни