Морозы еще будут: на Украину надвигается сильное похолодание

Погода в Украине в четверг, 16 января, ожидается весьма прохладная, но солнечная и без осадков. До конца текущей недели в страну вернутся морозы, но как рассказала синоптик Наталка Диденко, погода на Крещение будет мягкой и не сильно зимней. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Наталка Диденко сообщила, что на Крещение в Украине немного похолодает, но традиционных крещенских морозов ожидать не стоит.

"Если кто-то хочет сильных морозов и много снега, сначала придется порадоваться небольшим похолоданием в ближайшее время. И не просто в ближайшее время, а на Крещение. Как раз тогда, когда большинство ожидает холода какого-то особенного. Этот особенным не ожидается, но будет. До небольших морозов", - написала синоптик.

Она отметила, что на данный момент неясно, будут ли в Украине сильные морозы и снежные метели, и все это будет известно в процессе наблюдений.

На 16 января Диденко пообещала украинцам сухую и теплую погоду во всех областях страны.

"Завтра в Украине – антициклональная сухая погода с температурой воздуха +1 +5 градусов, на Западе теплее, до +4 +9 градусов. В Киеве 16 января ожидается сухая погода. Может увеличится облачность и будет немного свежее, максимально в столице около +2 градусов", - добавила синоптик.

Карта погоды на 16 января

По данным сайта Метеопрог, до конца января ожидается волна похолодания только в период с 18 по 22 число. После 22 января температура воздуха снова пойдет вверх и ожидается потепление до +4 +9 градусов. Ночная температура воздуха будет колебаться от 0 до -2 градусов.

Возможны осадки 20-21 января, а также 25-26 января. Аналогичная ситуация ожидается и в других регионах Украины.

Карта погоды в Киеве до конца января