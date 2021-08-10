В море мусор, лежаки втридорога: украинец рассказал об "адском" отдыхе в Черногории

Черногория начала в 2021 году принимать украинских туристов. Однако сервис и условия там жуткие. Как рассказал украинский политик Виктор Уколов, который поехал отдыхать с семьей в эту страну, там полностью отсутствует сервис, очень высокие цены и грязные пляжи.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В своих путевых заметках Виктор Уколов рассказал о путешествии через Албанию, о горах мусора и выразил радость от того, что перебрался в Черногорию – "чистую и спокойную". Горы в Черногории действительно великолепны, а вот пляжный отдых украинцев сильно разочаровал.

"Если про рай вы уже читали – это горы и впечатляющие, невероятные пейзажи сверху. То ад, как ему и положено, снизу – в самой Будве и возле нее. Сейчас этот небольшой городок выдерживает нашествие туристов, и его население увеличилось в несколько раз. Чтобы справиться, они нанимают работников со всей страны, которые предлагают усредненные туристические блюда, туристический сервис и культуру так, как они ее понимают в черногорском или сербском глухом селе", - рассказал Уколов.

Он отметил, что все пляжи забиты людьми, там гремит музыка, а цены выше в несколько раз, чем в других уголках страны.

"Пляжи забиты огромным количеством людей. Везде гремит танцевальная музыка и плотно стоят лежаки. Цены безумно высокие – лежак 20 евро в день, или 10 евро в час. Обед – по одному блюду на двоих, который вчера стоит в селе 23 евро, в Будве – 72 евро. Море, к сожалению, к 16:00 уже грязное: бычки, целлофановые пакеты, какое-то противное дерьмо. Решили поехать на пляж возле Будвы – картина такая же. Даже хуже, нет воды, чтобы помыться – ни за деньги, ни бесплатно. С детьми тут хорошо, они не понимают, насколько тут все плохо", - рассказал Уколов.

Фото: Будва, Черногория (facebook.com/VikUkolov)

Он добавил, что есть пляжи в лучшем состоянии – в Которской затоке. Там прозрачная вода, бесплатный пляж, прекрасные люди. Однако ехать туда нужно машиной по дороге с серпантином.

Фото: Которская затока, Черногория (facebook.com/VikUkolov)

"Вывод – бедные люди, которые приехали в Черногорию не на машине. Их будут обдирать, как липку, хотя они имеют выбор – за 120 евро любой таксист внизу готов устроить экскурсию в горы, где мы остановились", - резюмировал украинец.