У морі сміття, лежаки втридорога: українець розповів про "пекельний" відпочинок у Чорногорії

Чорногорія почала в 2021 році приймати українських туристів. Однак сервіс і умови там моторошні. Як розповів український політик Віктор Уколов, який поїхав відпочивати з сім'єю в цю країну, там повністю відсутній сервіс, дуже високі ціни і брудні пляжі.

У своїх подорожніх нотатках Віктор Уколов розповів про подорож через Албанію, про гори сміття і висловив радість від того, що перебрався в Чорногорію – "чисту і спокійну". Гори в Чорногорії дійсно чудові, а ось пляжний відпочинок українців сильно розчарував.

"Якщо про рай ви вже читали - це гори та дивовижні, неймовірні пейзажі зверху. Та пекло, як йому і належить, знизу - в самій Будві та біля неї. Зараз це невелике містечко витримує навалу туристів, і його населення збільшилося в кілька разів. Щоб впоратися, вони наймають працівників з усієї країни, які пропонують усереднені туристичні страви, туристичний сервіс і культуру так, як вони її розуміють в чорногорському або сербському глухому селі", - розповів Уколов.

Він зазначив, що всі пляжі забиті людьми, там гримить музика, а ціни вище в кілька разів, ніж в інших куточках країни.

"Пляжі забиті величезною кількістю людей. Скрізь гримить танцювальна музика і щільно стоять лежаки. Ціни шалено високі - лежак 20 євро в день, або 10 євро в годину. Обід - по одній страві на двох, який вчора коштує в селі 23 євро, в Будві – 72 євро. Море, на жаль, до 16:00 вже брудне: бички, целофанові пакети, якесь огидне лайно. Вирішили поїхати на пляж біля Будви - картина така ж. Навіть гірше, немає води, щоб помитися - ні за гроші, ні безкоштовно. З дітьми тут добре, вони не розуміють, наскільки тут все погано", - розповів Уколов.

Фото: Будва, Чорногорія (facebook.com/VikUkolov)

Він додав, що є пляжі в кращому стані – в Которській затоці. Там прозора вода, безкоштовний пляж, прекрасні люди. Однак їхати туди потрібно машиною по дорозі з серпантином.

Фото: Которська затока, Чорногорія (facebook.com/VikUkolov)

"Висновок - бідні люди, які приїхали в Чорногорію не на машині. Їх обдиратимуть, як липку, хоча вони мають вибір - за 120 євро будь-який таксист внизу готовий влаштувати екскурсію в гори, де ми зупинилися", - резюмував українець.