Монстры реальны: Супрун дала неожиданные советы украинцам

Уляна Супрун рассказала, как помочь маленькому ребенку справиться со страхами и фобиями. Об этом медик и экс-чиновник рассказала на своей странице в Facebook.

По словам специалиста, родители должны понять эти страхи, не ругать ребенка и не обвинять его во лжи. Ведь для малыша этот "монстр" вполне реален и отнестись к нему нужно серьезно.

"Вместо того, чтобы просто говорить "Не бойся, там никого нет", лучше говорить "Я знаю, что ты боишься и почему", - пишет Супрун.

Такая позиция взрослых дает ребенку понимание, что бояться - это нормально.

Медик советует, к примеру, посветить вместе с ребенком фонариком под кроватью, чтобы показать - там монстров нет. Кроме того, с малышом нужно говорить о его страхах, расспрашивая, где живет монстр, и действительно ли ребенок видел его или же только представляет.

Если ребенок боится оставаться в темной комнате, нужно побыть с ним вместе без света, при этом делая что-то веселое, что может отвлечь малыша от страшных мыслей.

Супрун рассказала о детских страхах (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Отличной идеей будет нарисовать того самого монстра, придумать ему черты характера, сделав глупым, смешным и бестолковым. Ребенок должен почувствовать, что он имеет над своим монстром контроль.

Ребенку может вселить храбрость, к примеру, сон в пижаме с супергероем или вместе с воинственной игрушкой.

Важно следить за тем, что ребенок смотрит перед сном. Нельзя давать смотреть то, что может напугать или вызвать негативные эмоции.

"Не читайте перед сном истории, в которых есть монстры, страшные животные, ведьмы или другие страшные существа", - посоветовала Супрун.