Монстри реальні: Супрун дала несподівані поради українцям

Уляна Супрун розповіла, як допомогти маленькій дитині впоратися зі страхами і фобіями. Про це медик і екс-чиновник розповіла на своїй сторінці в Facebook.

За словами фахівця, батьки повинні зрозуміти ці страхи, не сварити дитину і не звинувачувати її у брехні. Адже для малюка цей "монстр" цілком реальний і поставитися до нього треба серйозно.

"Замість того, щоб просто говорити "Не бійся, там нікого немає", краще говорити "Я знаю, що ти боїшся і чому", - пише Супрун.

Така позиція дорослих дає дитині розуміння, що боятися - це нормально.

Медик радить, наприклад, посвітити разом з дитиною ліхтариком під ліжком, щоб показати - там монстрів немає. Крім того, з малюком треба говорити про його страхи, розпитуючи, де живе монстр, і чи дійсно дитина бачила його або ж тільки уявляє.

Якщо дитина боїться залишатися в темній кімнаті, потрібно побути з нею разом без світла, при цьому роблячи щось веселе, що може відвернути малюка від страшних думок.

Супрун розповіла про дитячі страхи (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Відмінною ідеєю буде намалювати того самого монстра, придумати йому риси характеру, зробивши дурним, смішним і безглуздим. Дитина повинна відчути, що вона має над своїм монстром контроль.

Дитині може вселити хоробрість, наприклад, сон в піжамі з супергероєм або разом з войовничою іграшкою.

Важливо стежити за тим, що дитина дивиться перед сном. Не можна давати дивитися те, що може налякати або викликати негативні емоції.

"Не читайте перед сном історії, в яких є монстри, страшні тварини, відьми або інші страшні істоти", - порадила Супрун.