UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Монобанк вернул украинцам кредитные лимиты

Автор: Анна Шиканова

Сооучередитель Монобанка Олег Гороховский сообщил, что клиентам банка вернут кредитные лимиты. Однако не в полном объеме.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Гороховского, вернуть кредитные лимиты – не самая лучшая идея, но правильная.

"Считали, считали, как вернуть кредитные лимиты. Ничего хорошего из этого может не получится. Но это уже не важно. Это надо сделать потому, что в этой ситуации — это правильно. Это решение не банкиров и не бизнесменов, это решение - плевок в лицо врагу", - написал Гороховский.

Он добавил, что в течение часа всем клиентам Монобанка вернут кредитные лимиты, но не в полном объеме. И потратить их можно будет на торговые операции, коммунальные услуги и пополнение мобильного.

"Мы вернем в течение часа лимиты и сделаем доступными 10000 грн. из ранее одобренного кредитного лимита, если они были доступны вчера до начала войны. Пока без p2p и кэша. Только торговые операции, коммуналка и пополнение мобильного. Слава Украине!" – сообщил соучередитель Монобанк.

Напомним, ранее мы писали о том, что Приватбанк снял комиссию на снятие наличных с кредитных средств.

А также сообщали о том, что monobank перестал проводить операции в счет кредитных средств.

Читайте РБК-Украина в Google News
монобанк