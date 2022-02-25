Монобанк вернул украинцам кредитные лимиты

По словам Гороховского, вернуть кредитные лимиты – не самая лучшая идея, но правильная.

"Считали, считали, как вернуть кредитные лимиты. Ничего хорошего из этого может не получится. Но это уже не важно. Это надо сделать потому, что в этой ситуации — это правильно. Это решение не банкиров и не бизнесменов, это решение - плевок в лицо врагу", - написал Гороховский.

Он добавил, что в течение часа всем клиентам Монобанка вернут кредитные лимиты, но не в полном объеме. И потратить их можно будет на торговые операции, коммунальные услуги и пополнение мобильного.

"Мы вернем в течение часа лимиты и сделаем доступными 10000 грн. из ранее одобренного кредитного лимита, если они были доступны вчера до начала войны. Пока без p2p и кэша. Только торговые операции, коммуналка и пополнение мобильного. Слава Украине!" – сообщил соучередитель Монобанк.