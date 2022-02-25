Монобанк повернув українцям кредитні ліміти

За словами Гороховського, повернути кредитні ліміти - не найкраща ідея, але правильна.

"Рахували, рахували, як повернути кредитні ліміти. Нічого хорошого з цього може не вийде. Але це вже не важливо. Це треба зробити тому, що в цій ситуації — це правильно. Це рішення не банкірів і не бізнесменів, це рішення - плювок в обличчя ворогові", - написав Гороховський.

Він додав, що протягом години всім клієнтам Монобанку повернуть кредитні ліміти, але не в повному обсязі. І витратити їх можна буде на торгові операції, комунальні послуги та поповнення мобільного.

"Ми повернемо протягом години ліміти та зробимо доступними 10000 грн з раніше схваленого кредитного ліміту, якщо вони були доступні вчора до початку війни. Поки без p2p і кешу. Тільки торгові операції, комуналка і поповнення мобільного. Слава Україні!" - повідомив співзасновник Монобанк.