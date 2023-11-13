MONATIK зізнався в алкогольній залежності: "Було до безпам'ятства"

Український співак Дмитро Монатік зізнався, що він на початку повномасштабної війни РФ зловживав алкоголем.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для "Люкс-ФМ".
Ведучий поцікавився в артиста, які у нього "стосунки" з алкоголем, адже після 24 лютого 2022 року багато у кого потягнулася рука до "зеленого змія".
MONATIK (фото: instagram.com/monatik_official)
MONATIK відповів, що він також не виняток, і було навіть таке, що артист напивався до стану непритомності.
"Бухнути типу? Були моменти, коли до безпам'ятства", - зізнався співак.
MONATIK (фото: instagram.com/monatik_official)
Також Дмитро уточнив, що пив віски, зловживаючи ним у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Я вино взагалі не можу", - зазначив артист.
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