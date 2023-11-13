MONATIK признался в алкогольной зависимости: "Было до беспамятства"

MONATIK злоупотреблял алкоголем

Ведущий поинтересовался у артиста, какие у него "отношения" с алкоголем, ведь после 24 февраля 2022 года у многих потянулась рука к "зеленому змею".

MONATIK (фото: instagram.com/monatik_official)

MONATIK ответил, что он также не исключение, и было даже такое, что артист напивался до состояния обморока.

"Бухнуть типа? Были моменты, когда до беспамятства", - признался певец.

MONATIK (фото: instagram.com/monatik_official)

Также Дмитрий уточнил, что пил виски, злоупотребляя им в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину.

"Я вино вообще не могу", - отметил артист.