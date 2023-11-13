MONATIK признался в алкогольной зависимости: "Было до беспамятства"

Украинский певец Дмитрий Монатик признался, что он в начале полномасштабной войны с РФ злоупотреблял алкоголем.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для "Люкс-ФМ".
Ведущий поинтересовался у артиста, какие у него "отношения" с алкоголем, ведь после 24 февраля 2022 года у многих потянулась рука к "зеленому змею".
MONATIK (фото: instagram.com/monatik_official)
MONATIK ответил, что он также не исключение, и было даже такое, что артист напивался до состояния обморока.
"Бухнуть типа? Были моменты, когда до беспамятства", - признался певец.
MONATIK (фото: instagram.com/monatik_official)
Также Дмитрий уточнил, что пил виски, злоупотребляя им в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину.
"Я вино вообще не могу", - отметил артист.
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