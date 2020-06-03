MONATIK, alyona alyona или Бумбокс? Украинцы выбирают лучшую музыку для бега

Украинцы назвали песни, которые чаще всего выбирают для занятий спортом, в частности – под которые лучше всего бегать.

Претендентами на главный приз Best Music for Running 2020 стали исполнители, чьи треки чаще всего номинировали украинцы в рамках голосования в социальных сетях.

"В течение недели люди со всех уголков страны номинировали треки украинских исполнителей. На соискание премии выдвинули более 1000 композиций. А среди тех, кто предлагал свои любимые песни, более 60% бегают регулярно. Движение должно быть неотъемлемой частью наших будней и выходных. Замечательно, что многие люди не только ведут активный образ жизни, но и выбирают для этого украинскую музыку", - говорят организаторы премии.

В шорт-лист премии попали следующие песни:

"#нашілюдивсюди" (O. TORVALD)

"Vidlik" (ONUKA)

"Love it ритм" (MONATIK)

"Держи меня" (Бумбокс & The Gitas)

"2000" (Артем Пивоваров)

"Ты" (MELOVIN)

"Падаль" (alyona alyona (feat. Alina Pash))

"Доброе утро, Украина" (Нумер 482)

"Все красиво" (Антитела)

"Для меня было очень необычно, когда люди начали отмечать меня в своих беговых сториз. Имела стереотип, что бегать и заниматься спортом лучше под клубную музыку. Но со временем поняла, что дело не в мотивах и темпе. Дело в том, что людям нравится что-то черпать из каждого трека для себя, особенно во время пробежки. Для меня это честь. Так приятно, что украинская музыка живет в плей-листах для занятий спортом. Все мы на правильном пути", - делится реперка alyona alyona.

Артем Пивоваров тоже радуется, что его музыка мотивирует людей заниматься спортом.

"Я стараюсь наполнять свою жизнь физическими активностями: практикую йогу и медитацию, часто встречаюсь с друзьями, чтобы поиграть в футбол, занимаюсь боксом и вьетнамско-китайским кунг-фу вин-чунь. Когда это все работает в симбиозе, положительный результат просто неизбежен", - рассказывает Пивоваров.

Жюри, в состав которого вошли ведущие программы "Сніданок. Вихідний" Валентина Хамайко и Александр Попов, посол NewRun Инна Поперешнюк, продюсер М2 Роман Муха и другие, определит победителей в четырех номинациях: суперхит для бега в быстром темпе; лучший трек для восстановительных тренировок; трек, который помогает бегать на длинные дистанции; лучший украиноязычный трек для бега.

Проголосовать за своего номинанта, к слову, может каждый желающий по ссылке.

Напомним, ранее мы писали о том, что известные украинцы оригинально поддержали тяжелобольных людей и их близких.