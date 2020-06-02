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Известные украинцы оригинально поддержали тяжелобольных людей и их близких

STYLERЖизнь    02.06.2020 - 21:42
Известные украинцы оригинально поддержали тяжелобольных людей и их близких
Украинцы поддержали тяжелобольных людей (Коллаж РБК-Украина)

Украинские звезды на камеру прочитали отрывки из уникальной книги

Ирма Витовская, Лидия Таран, Зоя Казанжи, Роман Винтонив, Соломия Витвицкая и другие известные украинцы прочитали на видео отрывки "Совсем не страшной книги о жизни, смерти и всего, что между ними". Это первая в Украине книга для семей тяжелобольных людей, где собраны сразу и истории из жизни, и советы врачей и психологов.

Для многих из них книга стала откликом личных историй. Так, Витвицкая читала отрывок на следующий день после похорон родного дяди. А Наталья Подлесная говорит, что история, которую она прочитала, напоминает историю ее мамы.

Ирма Витовская много лет поддерживает развитие паллиативной помощи тем, кого уже невозможно вылечить. Для чтений Ирма выбрала из книги историю про маленького Пашу - именно после его смерти активисты добились, чтобы реанимации официально открылись для посетителей.

Часть прочитанных историй – собственные. Например, в книге есть рассказы мужа Екатерины Булавиновой, который умер от рака. Или история Дмитрия Шерембея, которому 20 лет тому назад врачи давали два месяца жизни.

И

Ирма Витовская читает историю с Совсем не страшной книги

"Часто, услышав плохие новости о чьем-то здоровье или о смерти, люди не знают, как себя вести, и просто говорят ”Держитесь!”. А ты чувствуешь в этом дистанцирование и формальную вежливость, потому что держаться в таких ситуациях почти не за что... Во времена, когда медицинская система в состоянии турбулентности, а отлаженной системы поддержки тяжелобольных вообще не существует, книга может стать ценным пособием и для врачей и медсестер", - говорит автор книги Анастасия Леухина.

Напомним, ранее мы писали о том, что директор Vogue Ukraine попала в громкий скандал из-за заявления о гражданской войне в Украине.

А также мы рассказывали о том, что Олег Скрипка зовет всех на благотворительный детский рок-бал.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины украинцыблаготворительность
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