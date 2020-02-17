Монахиня сбила мать с двумя детьми и скрылась с места ДТП: обещала молиться

Жена священника сбила мать с двумя детьми (коллаж РБК-Украина)

Жена священника церкви Московского патриархата устроила ДТП с детьми

Жена иерея РПЦ МП сбила пешеходов - маму с двумя детьми - и скрылась с места ДТП, пообещав помолиться за здравие пострадавших.

Как пишут российские СМИ, 33-летняя монахиня Алена Бычкунова ехала за рулем автомобиля LADA Largus, не справилась с управлением и сбила молодую мать с двумя детьми, которые шли по противоположной обочине. Все трое от удара улетели в кювет.

"Сбила на скорости, вышла, посмотрела, спросила, все ли окей и пообещала молиться за здравие. Потом сказала, что ее ждут ее дети, и умчала. После всего приехала к ним с адвокатом на своей машинке", - рассказала родственница пострадавшей Юлии Огромовой.

В результате ДТП Юлия получила незначительные травмы, ее 3-летняя дочь отделались испугом, а вот старшая - 11-летняя Кристина - лежит в областной больнице в Калуге. Как рассказала родственница пострадавшей, у ребенка компрессионный перелом позвоночника.

Также родственница девочки пояснила, что эту жену священника в поселке "все знают", намекая на то, что та уже не первый раз стает фигуранткой скандалов.