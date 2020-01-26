В Москве возле церкви умер скандальный протоиерей Чаплин: все подробности

Всеволод Чаплин (Фото из соцсети)

Всеволода Чаплина называли главным идеологом "русского мира"

Протоирей РПЦ Всеволод Чаплин умер в Москве в возрасте 51-го года. Об этом рассказали прихожане храма Феодора Студита у Никитских ворот в столице РФ, настоятелем которого и был священник.

По словам очевидцев, Чаплин сидел на лавочке возле храма и в определенный момент ему стало плохо. Бывший член Общественной палаты РФ и член общественной палаты Союзного государства России и Беларуси упал, и через 15 минут медики, которые приехали на "скорой", только констатировали смерть. Об этом сообщают росСМИ.

По предварительным данным, смерть наступила от остановки сердца.

Официальный представитель РПЦ Владимир Легойда подтвердил кончину Чаплина.

"Сегодня умер отец Всеволод Чаплин... Мы не один год вместе проработали, много общались, порой сильно спорили... Царствие Небесное!" - написал он в своем Telegram.

Чаплин запомнился своими скандальными высказываниями на политические и социально-общественные темы, украинофобской риторикой, поддержкой боевиков на Донбассе, а также оправдыванием уничтожения людей - в частности, активистов Евромайдана.

Российская пресса часто брала комментарии и интервью у священника и цитировала его громкие оценочные суждения о ситуации в мире, вследствие чего Чаплин получил определенную известность.

Так, он был одной из самых узнаваемых и спорных фигур РПЦ.

Всеволод Чаплин родился в семье профессора-агностика, его приемный дед по линии матери был внуком Константина Циолковского - одного из основателей ракетостроения. Решил связать свою жизнь с РПЦ после школы, окончил Московскую Духовную Семинарию в 1990 году. Был председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества, с 2009 по 2016 годы - член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ.

Вел разные телевизионные программы и передачи. В апреле 2016-го был исключен из состава Межсоборного присутствия.

Чаплин не был женат и не имел детей.