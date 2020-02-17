Черниця збила матір з двома дітьми і зникла з місця ДТП: обіцяла молитися

Дружина священика збила матір з двома дітьми (колаж РБК-Україна)

Дружина священика церкви Московського патріархату влаштувала ДТП з дітьми

Дружина священика РПЦ МП збила пішоходів - маму з двома дітьми - і зникла з місця ДТП, пообіцявши помолитися за здоров'я постраждалих.

Як пишуть російські ЗМІ, 33-річна черниця Олена Бичкунова їхала за кермом автомобіля LADA Largus, не впоралася з керуванням і збила молоду матір з двома дітьми, що йшли по протилежній обочині. Всі троє від удару відлетіли в кювет.

"Збила на швидкості, вийшла, подивилася, запитала, чи все окей і пообіцяла молитися за здравіє. Потім сказала, що її чекають її діти, і помчала. Після всього приїхала до них з адвокатом на своїй машинці", - розповіла родичка постраждалої Юлії Огромової.

В результаті ДТП Юлія отримала незначні травми, її 3-річна дочка відбулися переляком, а ось старша - 11-річна Крістіна - лежить в обласній лікарні в Калузі. Як розповіла родичка постраждалої, у дитини компресійний перелом хребта.

Також родичка дівчинки пояснила, що цю дружину священика в селищі "всі знають", натякаючи на те, що та вже не перший раз стає фігуранткою скандалів.